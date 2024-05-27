В Турции назвали опасность непризнания Палестины Совбезом ООН Глава МИД Турции Фидан: непризнание СБ ООН Палестины приведет к краху системы

Турция выступает за скорейшее признание Советом Безопасности ООН независимости Палестины, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. В противном случае, по его словам, это приведет к краху международной системы, передает ТАСС.

Это требование международного права и совести человечества. Международная система уже находится в состоянии большого кризиса... [Иначе] мы столкнемся с реальностью, которая углубит этот кризис и приведет к полному краху международной системы, — сказал Фидан.

Он подчеркнул, что даже если СБ ООН не признает Палестину, к ней се равно следует относиться как к реальному государству. Это значит, что в других странах должны появляться палестинские посольства, кроме того, с данным государством нужно развивать экономические отношения.

22 мая стало известно о признании Норвегией, Испанией и Ирландией Палестины в качестве независимого государства. Ранее суверенитет Палестины подтвердили Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция.

До этого Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации в качестве страны-наблюдателя. Кроме этого, Совету Безопасности рекомендовали пересмотреть вопрос о членстве государства в организации и вынести положительное решение.