В Турции хотят снять банковские санкции с России Турция выиграет от снятия санкций с России в банковской сфере

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снятие санкций с России в банковской сфере поможет в развитии банковских и торговых отношений в Турции и других странах региона, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. В настоящее время продолжаются проблемы с переводами между странами, а турецкие государственные банки до сих пор не открывают счета в рублях.

Думаю, это становится необходимостью. Это может способствовать увеличению инвестиций и укреплению экономических связей между Россией и Турцией, да и в регионе в целом. К сожалению, пока проблема остается, — заявил собеседник.

Тем временем директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что Европейский союз может продлить действие санкций против России, даже если Соединенные Штаты решат их смягчить. Он отметил, что в ЕС часто применяют «обратную логику» и редко учитывают интересы обычных европейцев, что видно на примере реакции Брюсселя на подрыв «Северного потока» и допуск украинской продукции на рынок Евросоюза, негативно сказавшийся на европейских производителях.

До этого политолог-американист Малек Дудаков предположил, что США с большой вероятностью придется пойти на смягчение антироссийских санкций ради завершения украинского конфликта. Эксперт подчеркнул, что об этом довольно часто говорит и российская сторона. Он допустил, что в каких-то аспектах действительно стоит ждать смягчения санкций.