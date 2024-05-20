В Турции допустили обнаружение обломков вертолета президента Ирана Anadolu: турецкий БПЛА обнаружил источники тепла в районе поисков борта Раиси

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Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci зафиксировал источник тепла в районе поисков борта президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщило агентство Anadolu. По информации СМИ, предположительно, им могут быть обломки вертолета иранского лидера.

Координаты были переданы властям исламской республики. Подробности ситуации уточняются.

Источник тепла был обнаружен рядом с иранской деревней Тавиль, в 30 километрах от границы с Азербайджаном, передает агентство IRNA. Спасатели уже выдвинулись к предполагаемому месту нахождения обломков и будут там уже в ближайшее время, уточнил телеканал IRIB.

Ранее газета New York Times писала, что происшествие с вертолетом, на борту которого находился иранский президент, произошло в деликатный для международных отношений момент. Всего за несколько дней до этого, напомнили авторы материала, чиновники США и Ирана провели важные переговоры по Ближнему Востоку.

До этого сообщалось, что командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами направился к месту жесткой посадки вертолета президента исламской республики. Его сопровождают несколько высокопоставленных офицеров организации.