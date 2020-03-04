Ситуация в сирийском Идлибе, который остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных формирований, вызвала споры в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. Основная оппозиционная сила, Республиканская народная партия (РНП), раскритиковала действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана на мировой арене и усомнилась в необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая запланирована на 5 марта.

Выступая на заседании членов РНП, её лидер Кемаль Кылычдароглу подверг резкой критике предстоящую встречу президентов РФ и Турции после того, как счёт убитых в Идлибе турецких военнослужащих пошёл на десятки. По мнению Кылычдароглу, именно Эрдоган не смог справиться с ситуацией в мятежной провинции, натиск на которую ведёт сирийская правительственная армия вопреки сочинским договорённостям 2018 года.

Любой, кто стреляет по моим солдатам, является моим врагом, — заявил Кылычдароглу, комментируя предстоящие переговоры на высшем уровне между Россией и Турцией. — Зачем мне идти и падать к ногам [другого президента]? А вы бежите к Путину в состоянии паники.

Лидер партии потребовал от турецкого президента задать его российскому коллеге вопросы на встрече 5 марта по поводу того, как Россия допускает военные нападения на турецкие позиции, несмотря на сохраняющуюся военную координацию с Турцией. Заявления политика прозвучали во время закрытого заседания в Великом национальном собрании.

Именно Кылычдароглу называл турецкую политику зависимой от РФ. В январе этого года оппозиционер посетовал, что зависимость Анкары от Москвы возрастает со временем. Насчёт региональных кризисов, по которым пытаются сотрудничать две страны, Кылычдароглу заявил, что «Путин начал формировать внешнюю политику Турции: особенно в Ливии и Сирии его слова имеют решающее значение».

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил 3 марта о гибели турецкого военнослужащего в сирийском Идлибе. Как следует из официального заявления на этот счёт, трагедия произошла из-за обстрелов сирийской правительственной армии. 4 марта стало известно о смерти ещё двух кадровых военных.

Похороны турецких военнослужащих, погибших при авиаударе в сирийской провинции Идлиб AT/TASS

Довольно напряжённый фон для встречи Путина и Эрдогана в то же время создают заявления Минобороны РФ. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков выступил 4 марта с заявлением, согласно которому наблюдательные пункты Турции в Идлибе «срослись» с укреплёнными районами террористов. В начале февраля 2020 года, по словам генерала, в ответ на очередное масштабное наступление вооружённых формирований, «сочинские соглашения в части создания демилитаризованной зоны на глубину 15–20 км были вынужденно реализованы уже сирийскими правительственными войсками». Это позволило, отметил Конашенков, обеспечить движение мирных жителей по трассе М5 между городами Алеппо и Хама и обезопасить окружающие населённые пункты от обстрелов.

К настоящему времени Турция, по данным российских военных, перебросила в Идлиб ударную группировку численностью с механизированную дивизию. Это Конашенков назвал демонстративным нарушением международного права. Другим поводом для критики в адрес Анкары со стороны Минобороны стали регулярные обстрелы российской базы в Хмеймиме, которые, как отмечает Конашенков, происходят из-за невыполнения Турцией своих обязательств по созданию демилитаризованной зоны в идлибской зоне деэскалации.