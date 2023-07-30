В Турции пассажирский автобус сорвался с моста TRT Haber: пассажирский автобус сорвался с 50-метрового моста в турецкой провинции Карс

Фото: Xinhua/Global Look Press

В турецкой провинции Карс пассажирский автобус сорвался с моста, сообщает телеканал TRT Haber. В результате ДТП погибли пять человек, не менее 23 пострадали.

Ужасная авария. К сожалению, 5 наших граждан погибли. 23 наших гражданина получили ранения. Мы эвакуировали их в больницы как в Карсе, так и в Эрзуруме. некоторые раненые в тяжелом состоянии, — сказал губернатор Карса Тюркер Оксюз.

Автобус выполнял рейс Бурса-Карс, он сорвался с 50-метрового моста в овраг в районе деревни Каракурт. Причины аварии выясняются.

Ранее стало известно, что экскурсионный автобус с туристами из Казахстана попал в аварию в районе турецкой Аланьи. В результате ДТП погибли водитель транспорта и сидевший рядом с ним гид. Последний был гражданином Украины. Также пострадали 12 человек, состояние шести из них оценивается как тяжелое. В экстренном порядке они были доставлены в больницы Аланьи и Манавгата. Авария произошла на трассе Окурджалар — Махаллеси. Экскурсионный автобус врезался в грузовик. На месте ДТП продолжают работать полиция и медицинские бригады.

До этого в Республике Алтай перевернулся грузовик, перевозивший туристов. По информации регионального Следственного комитета, автомобиль опрокинулся в районе реки Туры. В результате один из пассажиров погиб. Кроме того, травмы получили водитель машины и еще четверо туристов.