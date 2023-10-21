В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

Фото: JINI/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Сигнал призван предупредить людей об угрозе ракетного удара.

В городе Ашдод на юге Израиля прозвучали сирены, — сообщается на сайте ЦАХАЛ.

The Times of Israel сообщил, что сирены были слышны в городах Ришон-ле-Цион, Нес-Циона являющиеся южными пригородами Тель-Авива. Кроме того, по информации издания, тревога прозвучала и в населенном пункте Йехуд-Моноссон, он находится рядом с аэропортом Бен-Гурион.

СМИ сообщает, что сирены начали работать после мощного ракетного залпа со стороны палестинских военных из Газы. The Times of Israel пишет, что в небе над центральной частью страны было слышно несколько сильных взрывов. Они могли быть вызваны работой средств ПВО, предположили журналисты.

7 октября в Сети появились снятые очевидцами кадры массового пуска ракет по Израилю со стороны сектора Газа. Обстрелу подверглись юг страны и район Тель-Авива. Очевидцы также сняли работу израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». На кадрах видны моменты перехвата двух ракет.