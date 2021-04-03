В Тегеране выступили против поэтапного снятия санкций США

https://static.news.ru/photo/f4428902-947f-11eb-9cfd-96000091f725_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Правительство Ирана выступает против постепенного снятия американских санкций, введённых ранее из-за ядерного соглашения, и настаивает на единовременном отказе Вашингтона от ограничений. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

Поэтапный план не рассматривается. Исламская Республика Иран придерживается политики окончательного снятия всех санкций США, — приводит Press TV слова иранского дипломата.

Ранее стало известно, что власти ИРИ заявили, что не собираются снижать уровень обогащения урана до 20% до тех пор, пока США не снимут все санкции. Вашингтон, в свою очередь, планирует смягчить санкции в отношении Тегерана в ответ на приостановку некоторых видов деятельности в ядерной сфере.

Встреча совместной комиссии по ядерному соглашению Ирана запланирована на 6 апреля в Вене. Накануне американская сторона подтвердила, что примет в ней участие. По словам представителя Белого дома Дженнифер Псаки, в Вашингтоне рассчитывают, что эти переговоры станут продуктивными. При этом она подчеркнула, что прямых переговоров США и Ирана в Вене не планируется.

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров планирует посетить Тегеран 13 апреля, подтвердили в российском дипломатическом ведомстве. Одной из главных тем переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом станет ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и обстановка в Сирии.