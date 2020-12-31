Иран пообещал добиться наказания убийц Сулеймани

https://static.news.ru/photo/d4aa82ba-4c41-11eb-9f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Власти Ирана твёрдо настроены на то, чтобы привлечь к ответственности лиц, причастных к гибели командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Беззаконие США во всей красе. Мы не успокоимся, пока не привлечём к ответственности виновных, — приводит агентство IRNA заявление МИД Ирана.

Сулеймани был убит в начале января 2020 года во время ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Тогда иранские войска нанесли ответные удары по базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля в Ираке. В Тегеране также заявляли, что убийство Сулеймани будет обязательно отомщено.

Как писал NEWS.ru, по словам представителя Народного штаба по годовщине мученичества Сулеймани, советника спикера иранского меджлиса (парламента) по международным делам Хосейна Амира Абдоллахияна, власти страны уверены в причастности 48 человек к гибели генерала Сулеймани. Работа над привлечением их к ответственности ведётся. Он добавил, что вопрос о «жестокой мести» всерьёз стоит на повестке дня и она будет осуществлена в надлежащее время.