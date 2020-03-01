https://static.news.ru/photo/066a5f26-5ba4-11ea-a285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Союзе журналистов России прокомментировали нападения на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре и призвали подключить МИД РФ к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Секретарь организации Тимур Шафир заявил, что произошедшее в столице Турции является «прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов», которые сотрудничают со Sputnik.

По его мнению, необходимо оказать максимально возможное воздействие на турецкие следственные органы, чтобы они в кратчайшие сроки установили личности нападавших и задержали их.

Шафир также подчеркнул, что следует уделить особое внимание тому, откуда злоумышленники узнали адреса проживания журналистов.

Налицо целенаправленный «слив» персональных данных, — цитирует его РИА Новости.

О нападении на сотрудников Sputnik сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По её словам, злоумышленники угрожали журналистам, обвиняли их в предательстве родины из-за того, что они «работают на русских».

Как писал NEWs.ru, подвергшиеся нападениям журналисты пожаловались на произошедшее в полицию. Они перестали выходить на связь после того, как отправились давать показания.