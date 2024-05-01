В Стамбуле задержали сотни человек за сопротивление полиции Полиция Стамбула в Первомай задержала 210 человек за неповиновение

Фото: Omer Hamza Yildiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полицейские в Стамбуле задержали 210 человек, которые устроили стычки с правоохранителями в попытке прорваться на стамбульскую площадь Таксим, заявил на своей странице в Twitter (X) глава МВД Турции Али Ерликая. Часть задержанных, устроивших беспорядки в День труда и солидарности, использовали против стражей порядка камни и палки.

В Стамбуле задержаны 210 человек, которые не прислушались к предупреждениям, попытались пройти на площадь Таксим и совершили нападения на полицейских в День труда и солидарности 1 мая, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Стамбула не давали разрешения на проведение первомайской демонстрации на Таксиме, однако представители профсоюзов и политических партий все равно вышли на площадь. В городе было перекрыто свыше 70 улиц, для охраны порядка власти привлекли 42 тысячи полицейских.

Тем временем в Париже фиксируются первые случаи столкновений участников первомайской демонстрации и правоохранителями. Полицейским пришлось применить гранаты со слезоточивым газом из-за агрессивных действий горожан. Во время шествия вандалы разбили одну автобусную остановку, пару витрин и подожгли мусорный бак.