В Стамбуле задержали третьего подозреваемого в убийстве россиянина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Стамбула задержала подозреваемого в убийстве российского туриста в районе улицы Истикляль 11 июня, сообщил телеканал Haber Global. До этого уже были задержаны два человека, которые участвовали в нападении. Против них возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

По данным портала, подозреваемый по имени Джихан К. был взят под стражу 13 июня в результате операции, проведенной в стамбульском районе Байрампаша. После первичного допроса он доставлен в суд.

Гражданин России погиб в результате нападения преступников в Стамбуле. По имеющейся информации, злоумышленников было четверо, двое из них уже задержаны. Россиян скончался от удара ножом в сердце. СМИ сообщили, что нападение произошло 11 июня в 08:30. Отмечалось, что мужчина столкнулся с вымогателями, которые требовали у него смартфон.

Портал Haberturk сообщал, что погибшим оказался 40-летний Вячеслав Нечипорчук. Пока скорая ехала к месту нападения, местные жители оказывали пострадавшему первую помощь. Россиянин умер в больнице. По данным турецкого издания, ссора произошла из-за того, что местные начали дразнить мужчину.