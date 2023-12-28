В Стамбуле возведут около миллиона сейсмостойких домов

Фото: Xinhua/Global Look Press

Стамбул, Турция

Примерно 1 млн домов, устойчивых к землетрясениям, планируется возвести в Стамбуле в рамках проекта реновации в течение нескольких лет, сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки в эфире CNN Turk. Под строительство будут выделены 12 районов. Туда переселят жителей районов 16-миллионного города, находящегося в зоне риска по сейсмической активности.

В Стамбуле определены 12 резервных районов, где будет возводиться новое жилье. В течение нескольких лет мы планируем построить в них около 1 млн сейсмостойких домов, — сказал он.

Министр отмечает, что в Стамбуле порядка 1,5 млн домов из 7,5 млн считаются опасными для проживания, 600 тысяч человек стоят в очереди на переселение.

Землетрясение, произошедшее в Турции в феврале, Озхасеки назвал самой большой бедой за тысячелетнюю историю существования анатолийской цивилизации. Во время событий тех дней были разрушены 680 тысяч жилых домов в 18 провинциях республики.

Ведущий сейсмолог Турции Наджи Герюр при этом заявлял, что в случае землетрясения в Стамбуле рискуют обрушиться порядка 100 тысяч домов, а их жителей ждет неминуемая смерть. Эксперт призвал власти республики принять меры для безопасности людей, проживающих там. По его словам, необходимо построить новые дома, которые переживут землетрясение.