В Стамбуле произошло землетрясение

В Стамбуле произошло землетрясение, сообщает РИА Новости. Отмечается, что толчки ощущались в европейской части города. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.



Магнитуда толчков составила 5,2. Эпицентр находился в 37 километрах к северо-западу от Бурсы. Очаг залегал на глубине 11 километров.

Вечером 8 сентября землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко, эпицентр стихии находился в 80 километрах от города Марракеш. По словам экспертов, это землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. По последним данным, жертвами стихии стали более 2600 человек.

В ряде регионов страны наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением. Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам случившегося. Землетрясение нанесло значительный ущерб известным музеям и мечетям страны.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. Общее количество погибших превысило 43,5 тысячи человек.