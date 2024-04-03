В Стамбуле обстреляли отель Türkiye: в Стамбуле произошло вооруженное нападение на гостиницу

В Стамбуле в районе Кючюкчекмедже в ночь на 3 апреля произошло вооруженное нападение на гостиницу, сообщает газета Türkiye. Как отмечается, пули также попали в проезжающий мимо автобус с пассажирами. Сколько было нападавших не сообщается. Известно, что им удалось уйти, полиция начала поиски.

В стамбульском Кючюкчекмедже четырехэтажное здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия. Некоторые пули также попали в проезжающий автобус с пассажирами, — говорится в публикации.

По данным агентство DHA, нападение совершено из автоматического оружия. В четырехэтажное здание попало большое количество пуль, разбиты окна. Уточняется, что никто из постояльцев или сотрудников отеля не пострадал.

Накануне в Стамбуле произошел пожар в 16-этажном жилом доме. Огонь распространился в помещении ночного клуба, где в это время производился ремонт. СМИ сообщали о 29 погибших, как минимум 15 из них были рабочими. Генконсульство России в городе сообщило, что не получало данных о пострадавших россиянах.

В результате инцидента полиция задержала девять человек. Под стражу в том числе взяты ответственный менеджер и владельцы ночного клуба, в котором проводился ремонт.