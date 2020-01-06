Во время своего запоздалого обращения к нации, которое было посвящено иранской проблеме, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не станет специально применять военную силу для того, чтобы ответить на иранские удары по американским военным объектам в Ираке. Вместо этого администрация лидера Штатов намерена использовать всю свою экономическую мощь для давления. Слова политика не выглядят агрессивно, однако не внушают надежды на снижение конфликтности.

Несмотря на то, что после иранских атак по разным каналам шли сообщения о жертвах, глава США уверил, что никто из американских военнослужащих, находившихся на обстрелянных базах, не пострадал. Жертв, как следует из его заявления, нет и с иракской стороны. На этом основании администрация Трампа отказалась принимать военные меры против Ирана. Вместо этого было решено продолжить политику «максимального давления», которая заключается в увеличении силы экономических санкций. Новые ограничительные меры против Исламской Республики будут введены в ближайшее время.

Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит своё поведение, — сказал Трамп. — Только за последние месяцы Иран захватил суда в международных водах, нанёс необоснованный удар по Саудовской Аравии и сбил два американских беспилотника.

Как следует из обращения главы Белого дома, на подписантов иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий — СВПД), вероятно, в ближайшее время продолжится давление. Заключённые в 2015 году многосторонние договорённости американский лидер назвал «очень ущербными». Он обратил внимание на то, что действие договора всё равно скоро истечёт в связи с постепенным отказом Ирана от выполнения своих обязательств, поэтому защищать СВПД, по мнению Трампа, бессмысленно. Документ, по убеждению американского лидера, «даёт Ирану четкий и быстрый путь к ядерному прорыву». Он призвал международных игроков, в том числе Китай и Россию, осознать опасность СВПД и заявил, что необходимо заключить новую сделку с Ираном, «которая сделает мир более безопасным и спокойным». В то же время политик пообещал, что Исламской Республике никогда не позволят иметь собственное ядерное оружие.

Tech. Sgt. Joshua Garcia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во время выступления Трамп повторил свои обвинения в адрес убитого иранского генерала Касема Сулеймани, который возглавлял спецподразделение «Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По оценкам американского лидера, военачальник планировал нападения на американские объекты. Так, по словам главы США, «авторству» Сулеймани принадлежит атака, которая привела к гибели американского контрактника в Ираке, и нападение на дипломатическую миссию Штатов в Багдаде.

В последние дни он планировал новые атаки на американские цели, но мы остановили его, — сказал президент США.

Трамп заявил, что американские вооружённые силы «готовы ко всему», однако в настоящее время «Иран, похоже, отступает», что «хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для всего мира».

Что немаловажно, во время своего спича американский лидер призвал НАТО к более активному участию в ближневосточных процессах. Впрочем, как должна выглядеть эта более активная вовлечённость членов Североатлантического альянса в решение проблем региона, он не уточнил. Не исключено, что это отчасти свидетельствует о реализации анонсированных ранее Пентагоном планов передислоцировать войска в другие уголки мира — для противостояния Китаю и России.

В целом, заявление Трампа лишний раз убеждает в том, что Америка была осведомлена об иранских атаках на свои объекты заранее, да и сами нападения не преследовали цель нанести огромный урон Соединённым Штатам. Для Ирана сейчас невыгодно начинать полномасштабную конфронтацию с этой страной: силы слишком неравны. Однако конфликт между двумя государствами всё больше будет двигаться по траектории опосредованного противостояния, с учётом того, что Тегеран обладает внушительными «прокси-силами» в других ближневосточных странах. Правда, качество подобного ответа вызывает вопросы: за координацию действий различных проиранских сил на Ближнем Востоке отвечал именно Сулеймани.