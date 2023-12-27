В США заявили об угрозе большой войны на Ближнем Востоке CNN: конфликт между Израилем и Палестиной может перерасти в большую войну

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может превратиться из регионального конфликта в большую войну из-за ухудшающейся обстановки на Ближнем Востоке и роста вероятности вовлечения армии США, заявили аналитик CNN Стивен Коллинсон. По его мнению, текущая ситуация может свести на нет усилия предшественников президента США Джо Байдена по сокращению американского военного присутствия в регионе.

Череда новых инцидентов подчеркивает потенциал опасной эскалации войны и помогает объяснить все более настоятельные призывы Вашингтона к Израилю свернуть войну в Газе, — отмечает Коллинсон.

Аналитик отмечает, что в наибольшей опасности находится американская группировка войск, размещенная в Ираке и Сирии. Она базируются в пределах досягаемости подразделений потенциального противника в лице Ирана и ряда других государств. Помимо политических последствий, конфликт на Ближнем Востоке также приводит и к негативным последствиям экономического характера. Они связаны с атаками на грузовые суда в акватории Красного моря.

За последний месяц хуситы совершили по меньшей мере 100 нападений на 12 различных коммерческих судов в Красном море, что является значительным размахом, — заявил анонимный военный чиновник США.

В настоящее время правительство США проводит переговоры с израильскими властями. Стороны надеются избежать дальнейшей эскалации конфликта, при которой Израилю придется столкнуться сразу с несколькими восточными государствами.

Глава генштаба армии Израиля ранее заявил, что военная операция в секторе Газа продлится еще много месяцев. По его словам, в настоящее время подразделения ЦАХАЛ выполняют задачи на юге палестинского анклава.