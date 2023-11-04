В США рассказали, почему освобождение заложников в Газе поставили на паузу NYT: ХАМАС пытался вывезти раненых бойцов из Газы под видом беженцев

Усилия по освобождению иностранных заложников были приостановлены из-за попыток ХАМАС вывезти своих раненых бойцов из сектора Газа, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя администрации Джо Байдена. По данным издания, они составляли треть людей из списка для выезда из анклава через КПП Рафах в Египет.

Люди, имеющие двойное, американское или иное иностранное гражданство, регулярно собирались у контрольно-пропускного пункта Рафах на юге Газы, но он оставался закрытым три недели после начала конфликта, пишет NYT. Официальные лица США заявляли, что практически с самого начала ХАМАС препятствовало выезду иностранных граждан из Газы и выдвигало «необоснованные требования», но не уточняли, о чем именно идет речь.

Американский чиновник пояснил газете, что палестинское движение неоднократно предоставляло Израилю, США и Египту списки раненых палестинцев для выезда из Газы вместе с иностранными гражданами. При этом, по словам источника издания, проверка показала, что треть людей в списках оказались боевиками ХАМАС. Это и стало причиной задержки переговоров по освобождению заложников.

Ранее советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш во время политической конференции World Policy Conference в Абу-Даби заявил, что атака армии Израиля по сектору Газа является непропорциональным ответом на массированную атаку палестинского движения ХАМАС на еврейское государства По его словам, необходимо остановить боевые действия в Газе и страдания мирных жителей.