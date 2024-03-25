В США заявили о необходимости продолжать борьбу с ИГИЛ Посол США в Ираке Романовски: ИГИЛ все еще представляет угрозу

Фото: U.S. Army photo by Spc. Jonathan Thomas/Global Look Press

«Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) по-прежнему представляет угрозу в Ираке, заявила Reuters посол США в стране Алина Романовски. По ее словам, работа возглавляемой США военной коалиции по полному разгрому группировки еще не закончена.

Мы считаем, что ИГИЛ по-прежнему представляет здесь [в Ираке] угрозу, значительно меньшую, но, тем не менее, наша работа еще не завершена, и мы хотим гарантировать, что иракские силы смогут продолжить длительный разгром ИГИЛ, — подчеркнула Романовски.

Уточняется, что иракские политики, включая нынешнего премьер-министра страны Мухаммеда Шиа аль-Судани, неоднократно говорили, что ИГИЛ больше не представляет опасности. Они призывали завершить миссию коалиции.

Ранее американский сенатор Марко Рубио сказал, что теракт, аналогичный тому, что произошел в «Крокус Сити Холле», может случиться и на территории США. Группировка, которая, по мнению Вашингтона, совершила нападение, восстановила силы и теперь снова угрожает мирному населению, пояснил он.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Вашингтон после теракта в «Крокус Сити Холле» «отмазывает» Киев. Штаты пытаются упоминанием запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ прикрыть себя и украинского президента Владимира Зеленского, уверена дипломат.