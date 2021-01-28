В США заявили о намерении вывести войска из Афганистана

https://static.news.ru/photo/33495606-6205-11eb-a3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Пентагон придерживается плана по выводу американских войск из Афганистана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

По его словам, всё будет зависеть от того, выполнят ли представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) свою часть соглашения, согласно которому Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести из Афганистана все войска. В свою очередь талибы пообещали не использовать территорию страны для действий, которые могли бы представлять для США и их союзников угрозу. Пока что, заметил Кирби, талибы своих обязательств не выполняют.

Представитель Пентагона сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин рассматривает вопрос вывода вооружённых сил с афганских территорий. Он будет обсуждать эту тему с союзниками и партнёрами по НАТО, на повестке также будет дальнейший путь развития Афганистана.

Мы ведём обсуждение с нашими партнёрами и союзниками, чтобы принять наилучшие решения в отношении нашего присутствия в Афганистане, — сказал Кирби.

Он отметил, что президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен дали понять: пора положить конец войне. Однако это должно быть сделано с полной ответственностью, в соответствии с интересами национальной безопасности и с интересами партнёров США, резюмировал Кирби.

Вместе с тем информация о возможном выводе американских войск из Афганистана противоречива. Как писал NEWS.ru, на днях тот же Кирби допустил, что это решение, принятое при предыдущем президенте США Дональде Трампе, может быть пересмотрено. Он пояснил, что новый глава Белого дома Джо Байден должен реально оценить стратегическую роль Штатов в этом конфликте.