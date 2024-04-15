В США узнали, сколько иранских ракет не взлетело или не достигло Израиля Fox News: 50% иранских ракет не взлетели или не достигли целей в Израиле

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 50% баллистических ракет Ирана в ходе атаки на Израиль упали, не достигнув целей, или не взлетели, сообщает Fox News со ссылкой на неназванное официальное лицо в США. Всего Тегеран выпустил по израильской территории 110 ракет класса «земля-земля» и 36 крылатых ракет.

Вооруженные силы Ирана в ночь на 14 апреля выпустили 185 беспилотников и 146 ракет по территории Израиля. В Тегеране атаку назвали ответом на израильский удар по консульству в Дамаске 1 апреля.

На телевидении в Израиле заявили, что иранские ракеты и ударные беспилотники не смогли достичь территории страны. Все дроны сбили в воздушном пространстве третьих стран. Преодолеть систему противовоздушной обороны страны удалось лишь нескольким баллистическим ракетам.

Американские военные уничтожили более 80 БПЛА и не менее шести баллистических ракет, выпущенных в сторону Израиля из Ирана и Йемена, сообщало Центральное командование ВС США.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер сообщил, что правительство страны определится с конкретным видом ответа на атаку Ирана по своей территории в понедельник или в ближайшие дни. Чиновник отметил, что правительству представлен «широкий спектр вариантов» реакции на нападение Ирана.