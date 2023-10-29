В США увидели перспективы расширения конфликта в секторе Газа Axios: Вашингтон готовится к расширению конфликта в Газе на весь регион

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтон готовится к расширению конфликта между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа на весь Ближний Восток, сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц. По данным портала, администрация президента США Джо Байдена уделяет особое внимание надлежащей защите своих военнослужащих в регионе.

Axious отмечает, что в Израиле прогнозируют активизацию ливанской группировки «Хезболла». В Тель-Авиве полагают, что группировка попытается пойти на эскалацию, не доводя ее до полномасштабного конфликта, который имеет все шансы «легко выйти из-под контроля».

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля и артиллерия минувшей ночью атаковали восточные и центральные районы сектора Газа. Под удар попали два жилых здания в лагере беженцев Нусейрат. В результате нападения израильской армии погибли девять человек, есть пострадавшие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что армия Израиля ЦАХАЛ вошла в сектор Газа для уничтожения бойцов палестинской группировки ХАМАС и освобождения заложников. Он встретился с семьями захваченных в плен людей и пообещал им освободить их любой ценой. По его словам, ключевым моментом является уровень давления на ХАМАС. Нетаньяху подчеркнул, что возвращение пленников домой — одна из главных целей военной операции Израиля на территории Газы.