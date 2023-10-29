В США стали известны планы Израиля по операции в секторе Газа NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в секторе Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль принял решение отложить проведение крупномасштабной военной операции в секторе Газа, пишет The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц. Издание отмечает, что такое решение согласуется с предложениями, которые министр обороны США Ллойд Остин озвучил своим израильским коллегам.

В то же время в Вашингтоне предупредили, что дальнейшие действия Израиля предсказать трудно. Там отметили, что увеличение количества авиаударов и наземных вторжений за последние три дня указывает на более агрессивную позицию Израиля.

До этого глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает новую фазу военных действий в секторе Газа. По словам министра, операция будет продолжаться до получения дальнейших указов.

В пресс-службе ЦАХАЛ 29 октября сообщили, что за сутки по объектам ХАМАС было нанесено более 450 ударов. Атакам подверглись командные центры группировки, наблюдательные пункты и места запуска противотанковых ракет.

Ранее пресс-служба сообщила, что Вооруженные силы Израиля в течение дня 28 октября продолжали расширять масштаб своих сухопутных действий в секторе Газа. Согласно приведенным данным, комбинированные подразделения действовали в северной части анклава.

В армии обороны добавили, что израильские танки навели вертолеты ВВС страны на точку сбора активистов ХАМАС в одном из зданий, по которому в результате был нанесен удар. Кроме того, несколько групп радикалов пытались обстреливать солдат противотанковыми ракетами, но были нейтрализованы. Помимо этого, беспилотники ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили сторонников ХАМАС в «заминированной минами-ловушками структуре».