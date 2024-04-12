В США считают, что до удара Ирана по Израилю остались часы CBS: США ожидают удара дронами и ракетами Ирана по Израилю в течение 12 апреля

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран может атаковать Израиль уже в пятницу, 12 апреля, сообщает CBS со ссылкой на двух чиновников в США. Нападение будет ответом на гибель семи офицеров Корпуса стражей Исламской революции в Дамаске в результате удара израильских ВВС.

Собеседники канала рассказали, что целями Ирана будут военные объекты Израиля. Для акции возмездия используют свыше 100 дронов и несколько десятков ракет. Чиновники в США уверены, что защититься от удара такого масштаба Израилю будет сложно.

Ранее американское издание Bloomberg со ссылкой на свои источники заявило, что крупные ракетные и беспилотные удары Ирана по инфраструктуре Израиля неизбежны. Нападение, по его данным, может произойти в ближайшие дни, тогда конфликт в регионе, длящийся более полугода, значительно расширится.

До этого экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, военно-политический обозреватель Алекс Векслер рассказал NEWS.ru, что Израиль в случае атаки со стороны Ирана нанесет масштабный удар по его территориям. По его словам, если атака произойдет со стороны других государств, то ответный удар израильтян придется по военной технике, которая атаковала Израиль.