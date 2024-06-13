Хуситы атаковали следовавшее из России судно CENTCOM: хуситы атаковали следовавшее из России греческое судно в Красном море

Фото: Olaf Schubert/imageBROKER/Global Look Press

Греческое торговое судно Tutor было атаковано безэкипажным катером движения «Ансар Алла» (хуситы) в Красном море, сообщила пресс-служба Центрального командования вооруженных сил (CENTCOM) США в соцсети X. По данным ведомства, корабль следовал из России.

Беспилотный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов атаковал в Красном море греческое судно Tutor, которое шло под флагом Либерии. В последний раз судно Tutor швартовалось в России. Удар привел к серьезному затоплению и нанес ущерб машинному отделению, — следует из текста заявления.

Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали три израильских корабля в Индийском океане и Аденском заливе. Как отметил военный представитель группировки Яхья Сариа, операция проводилась с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. По его словам, вооруженные силы государства следят за ситуацией в секторе Газа и увеличивают уровень военных операций для борьбы с угнетением народа Палестины.

До этого хуситы нанесли удары по двум коммерческим судам Cyclades и MSC Orion в Красном море и Индийском океане соответственно. Беспилотники также атаковали два американских эсминца в Красном море. Судно Cyclades в нарушение запрета следовало в израильский порт Эйлат, изначально скрыв пункт назначения, подчеркнул Сариа.