В США рассказали о возможном перемирии ХАМАС и Израиля NYT: Израиль и ХАМАС приблизились к двухмесячному перемирию

Фото: Xinhua/Global Look Press

Израиль и ХАМАС приблизились к соглашению, в соответствии с которым стороны примерно на два месяца прекратят боевые действия в обмен на освобождение более сотни заложников, сообщила The New York Times со ссылкой на американских чиновников. По информации газеты, сделка может быть заключена в ближайшие две недели.

Отмечается, что соглашение о временном перемирии может быть заключено в ближайшие две недели. Сам документ предусматривает два этапа. На первом этапе боевые действия прекратятся примерно на 30 дней в ходе которых, ХАМАС освободит плененных детей, женщин, пожилых и раненых заложников. За это время стороны детально обсудят вторую часть соглашения.

Ранее сообщалось, что Израиль через посредников в Катаре и Египте предложил радикальному движению ХАМАС прекратить боевые действия в секторе Газа на два месяца при условии освобождения всех заложников. При этом предложение израильской стороны не включает соглашения о прекращении войны. По данным Тель-Авива, радикалы удерживают более 130 заложников, ожидается решение ХАМАС.

Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на XIX саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения в Кампале заявил, что Армия обороны Израиля разрушила более 70% зданий в ходе операции в секторе Газа. По его словам, атаки ЦАХАЛ продолжаются уже свыше 100 дней. За это время были убиты порядка 10 тысяч палестинских детей. Еще 10 тысяч человек погребены под обломками, передает агентство WAFA.