В США рассказали о победе России в битве за Ближний Восток Профессор Миршаймер: США проиграли России в битве за Ближний Восток

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

США проиграли России в борьбе за влияние на Ближнем Востоке, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его мнению, политика Москвы в отношении израильско-палестинского конфликта показала ее превосходство над вашингтонской.

Президент России Владимир Путин в данный момент занимает выгодное положение по этому вопросу, пока администрация президента США Байдена увязла глубоко в грязи, — сказал он.

Портал Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц до этого сообщил, что Вашингтон готовится к расширению конфликта между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа на весь Ближний Восток. По данным портала, администрация президента США Джо Байдена уделяет особое внимание надлежащей защите своих военнослужащих в регионе.

Axious отмечал, что в Израиле прогнозируют активизацию ливанской группировки «Хезболла». В Тель-Авиве полагают, что формирование попытается пойти на эскалацию, не доводя ее до полномасштабного конфликта, который имеет все шансы «легко выйти из-под контроля».

Ранее также сообщалось, что ВВС Израиля и артиллерия минувшей ночью атаковали восточные и центральные районы сектора Газа. Под удар попали два жилых здания в лагере беженцев Нусейрат. В результате нападения израильской армии погибли девять человек, есть пострадавшие.