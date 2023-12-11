В США рассказали, как Израиль «покупал» мир у ХАМАС NYT: премьер-министр Израиля Нетаньяху поощрял спонсирование ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху долгое время поощрал спонсирование движения ХАМАС правительством Катара, сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники. По его данным, власти Катара ежемесячно отправляли в сектор Газа миллионы долларов, однако это не вызывало возмущения у Нетаньяху. Напротив, он считал, что финансирование поможет «купить» мир в регионе, говорится в материале.

Вопрос о финансировании ХАМАС, в частности, обсуждался на встрече главы «Моссада» с правительством Катара, которая прошла в сентябре. По словам источников издания, власти Израиля ответили на предложение катарцев согласием. Уже 7 октября в Израиле произошли теракты, которые привели к началу боевых действий в секторе Газа. Об отношении Нетаньяху к финансированию ХАМАС было известно еще до начала конфликта, однако сейчас оно стало привлекать больше внимания.

Критики господина Нетаньяху пренебрежительно отзываются о платежах Катара как о части стратегии «покупки тишины», и эта политика находится в процессе безжалостной переоценки после нападений, — отмечают эксперты.

Ранее в СМИ появилась информация о желании США как можно быстрее завершить конфликт между Израилем и ХАМАС. По данным источников издания The Economist, Вашингтон потребовал от Тель-Авива завершить боевые действия до Нового года. Однако эксперты считают, что Израиль откажется лишь от нанесения авиаударов.