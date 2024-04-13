В США раскрыли, что будет в случае любой атаки Ирана на Израиль Глава Пентагона: США окажут Израилю полную поддержку в случае атаки Ирана

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Ллойд Остин

США готовы оказать поддержку Израилю в полном объеме в случае, если Иран решится на какую-либо атаку в отношении ближневосточной страны, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС. Пресс-секретарь американского ведомства уточнил, что Остин провел телефонный разговор с главой израильского Минобороны Йоавом Галантом по ситуации в регионе.

Министр Остин четко обозначил, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США, чтобы защититься от любых атак со стороны Ирана и его прокси в регионе, — указывается в заявлении.

Ранее стало известно о захвате коммерческого судна MSC Aries в Ормузском проливе, осуществленном военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции. Известно, что корабль шел под португальским флагом, а компания, которая им управляет, принадлежит израильскому магнату Эялю Оферу.

До этого политолог Александр Перенджиев заявил, что захват Ираном судна стал сигналом о готовности отвечать на атаки Израиля. По его словам, таким шагом Тегеран объявил о вступлении в схватку со странами коллективного Запада.

На фоне этих событий Израиль обратился к Евросоюзу с призывом признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией. Тель-Авив также заявил, что в отношении Ирана необходимо ввести новые санкции.