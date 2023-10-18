В США предупредили Израиль о смертельной ловушке Экс-разведчик Риттер заявил, что армия Израиля будет уничтожена в секторе Газа

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае начала наземной операции в секторе Газа израильская армия столкнется с полным уничтожением, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Эксперт считает, что ХАМАС подготовился к наземной операции и активно провоцирует Израиль, заманивая его в «смертельную ловушку».

Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут. Они умрут в таком количестве, которого израильтяне раньше не видели, — заявил Риттер.

Он также высказал мнение, что американский президент Джо Байден осознает не только невозможность победы Израиля в таком конфликте, но и отсутствие ресурсов для оказания поддержки Израилю, если в него будут втянуты ливанская группировка «Хезболла» и Иран.

У нас нет для этого сил. Поэтому нам нужно покончить с этим конфликтом сейчас. Вот, что президент собирается сказать Израилю, — подытожил Риттер.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что обстрел больницы в секторе Газа является военным преступлением. По словам политика, ответственность за трагедию лежит на США, которые «бездумно раздавали деньги на оружие», при этом «лживо вещая» о важности демократических ценностей.