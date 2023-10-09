В США раскрыли сроки вторжения армии Израиля в сектор Газа WP: чиновники США ожидают вторжение Израиля в сектор Газа в ближайшие сутки

Фото: Zhang Tianlang/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в скором времени может начать свою наземную операцию в секторе Газа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, американские чиновники ожидают, что вторжение произойдет в ближайшие сутки или двое.

Американские чиновники заявили в воскресенье, что ожидают, что Израиль начнет наземное вторжение в Газу в течение ближайших 24–48 часов, — пишут журналисты.

Ранее сообщалось,что в ответ на массированный ракетный обстрел южных и центральных регионов Израиля со стороны палестинского движения ХАМАС командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

В ночь на 9 октября авиация Армии обороны Израиля атаковала более 500 военных целей на территории анклава. Огонь велся по объектам ХАМАС и группировки «Исламский джихад» с истребителей и вертолетов, кроме того, в обстрелах были задействованы артиллерийские расчеты. Всего, как утверждается, было уничтожено семь оперативных штабов ХАМАС и один командный центр «Исламского джихада».

В понедельник, 9 октября, стало известно, что израильские власти запросили у США помощь в обновлении своего арсенала. Речь о ракетах-перехватчиках для системы ПРО «Железный купол», бомбах малого диаметра и боеприпасах для пулеметов.