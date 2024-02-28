В США озаботились соблюдением международного права армией Израиля Axios: США потребовали от Израиля гарантий соблюдения международного права

Фото: Gil Eliyahu-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Правительство США потребовало от властей Израиля гарантий соблюдения международного права при использовании американских вооружений в секторе Газа, сообщает издание Axios со ссылкой на чиновников из Вашингтона и Тель-Авива. По его данным, Израиль должен предоставить такие гарантии до середины марта. При этом в настоящее время неизвестно, кто будет нести ответственность за подписание документа.

Администрация Байдена установила Израилю срок до середины марта, чтобы подписать письмо с предоставлением гарантий соблюдения международного права при использовании американского вооружения и разрешения ввоза гуманитарной помощи в Газу, — сообщили источники издания.

В Вашингтоне также выдвинули соответствующие требования и к другим странам, получающим американские вооружения. Государствам, в настоящее время участвующим в военных конфликтах, дали 45 дней на подписание документа, остальные страны могут подписать его в течение 180 дней. В случае если импортер оружия откажется давать гарантии, США оставляют за собой право прекратить экспорт.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между армией Израиля и палестинским движением ХАМАС может быть заключено к 4 марта. По его словам, такие прогнозы дал его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан.