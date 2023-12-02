В США оценили идею пересмотреть границы сектора Газа Харрис: США не допустят изменения границ Газы или переселения оттуда палестинцев

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Камала Харрис

США исключают вариант принудительного переселения палестинцев из сектора Газа или перекраивания границ региона, заявила вице-президент страны Камала Харрис на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Она подчеркнула, что движение ХАМАС не должно сохранить контроль над сектором Газа, передает РИА Новости.

Вице-президент также обсудила идеи США, касающиеся постконфликтного планирования в секторе Газа, включая усилия по его восстановлению, обеспечению безопасности и управлению, — говорится в сообщении пресс-службы Харрис.

Президент Франции Эммануэль Макрон до этого призвал Израиль конкретизировать цели своей военной операции в секторе Газа. По его словам, Тель-Авив должен огласить и другие задачи, помимо «уничтожения ХАМАС». В противном случае конфликт может затянуться на долгие годы, считает глава государства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сценарий «полного уничтожения» ХАМАС является нереалистичным. По его словам, Тель-Авив должен пересмотреть планы и сделать выбор в пользу создания двух независимых государств. Глава республики считает, что в этом случае «проблемы сектора Газа и взаимные угрозы исчезнут сами собой». Вместе с тем турецкий президент отказался признавать ХАМАС террористической организацией. Он заявил, что никогда не пойдет на подобный шаг.