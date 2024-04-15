В США объяснили, что помогло Израилю выдержать массивную атаку дронами Wired: ПВО Израиля справились с беспилотниками Ирана благодаря многоуровневости

Фото: Tomer Neuberg/JINI/Global Look Press

Многоуровневость израильских сил ПВО помогла им отразить атаку со стороны Ирана, считают эксперты издания Wired. По их словам, Тель-Авив активно использует самые разные системы, в том числе Arrow и David`s Sling. Все они предназначены для борьбы с самыми разными видами вооружений, в том числе с баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Специалисты утверждают, что израильская система ПВО «Железный купол» демонстрирует свою эффективность на протяжении более десяти лет. Она подходит не только для уничтожения ракет противника, но и для поражения беспилотников. Это стало возможным благодаря многоуровневости системы, считают эксперты. Помимо установок ПВО, армия Израиля также пользуется глушилками, которые «отрезают» сигнал GPS от БПЛА, снижая вероятность успешного поражения цели.

В то же время авторы издания подчеркивают, что атака Ирана была отражена не только благодаря эффективности систем ПВО Израиля, но и благодаря партнерам страны. Так, армия США перехватила около 70 дронов и баллистических ракет. Помощь Тель-Авиву оказали и британские войска.

Как сообщалось ранее, атака Ирана по Израилю обрушила международные авиаперевозки из-за закрытия воздушного пространства. Оно стало самым масштабным с момента теракта в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года, считает основатель консалтинговой компании OPSGROUP Марк Зи.