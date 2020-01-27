Турецкая внешняя политика в наступившем десятилетии может развернуться в неожиданных направлениях. Это допускают эксперты некоммерческой аналитической корпорации RAND, которые провели анализ рисков в отношениях Анкары и Вашингтона и выявили несколько вариантов «будущего Турции». Среди них есть неблагоприятный для США и НАТО сценарий.

В своём докладе исследователи RAND оценивают ключевые проблемы, стоящие перед американо-турецким партнёрством в предстоящее десятилетие. За последнее время сотрудничество Штатов и Турецкой Республики накопило большой негативный потенциал, переизбыток которого в перспективе может привести к конфликтным развязкам. Один из выявленных сценариев исследователи называют «трудный союзник». Он предполагает сохранение статус-кво американо-турецких отношений, при котором Анкара продолжит колебаться между Западом и Востоком, но не оставит свою приверженность принципам Североатлантического альянса. Другой сценарий носит название «стратегический баланс»: Турция будет ещё более открыто маневрировать между интересами союзников по НАТО и своих партнёров в Евразии, формируя кратковременные тактические союзы. Третий, наиболее неблагоприятный для США сценарий имеет наименование «евразийская держава». После того, как напряжённость в отношениях Турции с США и ЕС достигнет предела, возможны выход республики из Североатлантического альянса и ставка на Россию и Иран.

В пользу первых двух вариантов, вероятно, должно говорить одно из обобщений, которое делают исследователи. Согласно ему, турецкие вооружённые силы нацелены на продолжение широкого сотрудничества с НАТО и Западом в целом. Связи в сфере оборонной промышленности между Турцией и США до недавнего времени развивались достаточно уверенно. Так, на себя обращают внимание проект по совместному производству истребителей F-16 на турецкой территории и сделка 2014 года на сумму $3,5 млрд по производству 109 вертолётов Black Hawk. Турция также была партнёром третьего уровня в программе Joint Strike Fighter, однако впоследствии администрация американского президента приняла решение исключить своего натовского союзника из проекта. Это произошло после того, как Анкара закупила российские С-400, что вызвало критику Вашингтона. Тем не менее, желание Турции сотрудничать с США сложившаяся ситуация, по мнению экспертов, не отбила.

Тезис о неком общем мнении, которое царит в турецкой военной элите по поводу взаимодействия с Соединёнными Штатами, не выглядит убедительным. Необходимо заметить, что армейские круги в Турции не представляют собой монолитной структуры, когда речь заходит о внешней политике. Так, в последнее время, по мнению турецких собеседников NEWS.ru, усилила свои позиции «евразийская» группа офицеров, которая увязывает будущий успех внешнеполитических проектов страны с сотрудничеством между Анкарой и Москвой, а также между Анкарой и Тегераном. Это те представители оборонного ведомства, которые задействованы в разрешении вопросов, связанных со Средиземноморьем, Кипром и Черноморским регионом. Активным сторонником «евразийцев» считается действующий министр национальной обороны республики Хулуси Акар. Ему приписывают большой вклад в «реставрацию» отношений между Москвой и Анкарой после того, как в 2015 году был сбит российский самолёт.