Турецкая внешняя политика в наступившем десятилетии может развернуться в неожиданных направлениях. Это допускают эксперты некоммерческой аналитической корпорации RAND, которые провели анализ рисков в отношениях Анкары и Вашингтона и выявили несколько вариантов «будущего Турции». Среди них есть неблагоприятный для США и НАТО сценарий.
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В пользу первых двух вариантов, вероятно, должно говорить одно из обобщений, которое делают исследователи. Согласно ему, турецкие вооружённые силы нацелены на продолжение широкого сотрудничества с НАТО и Западом в целом. Связи в сфере оборонной промышленности между Турцией и США до недавнего времени развивались достаточно уверенно. Так, на себя обращают внимание проект по совместному производству истребителей F-16 на турецкой территории и сделка 2014 года на сумму $3,5 млрд по производству 109 вертолётов Black Hawk. Турция также была партнёром третьего уровня в программе Joint Strike Fighter, однако впоследствии администрация американского президента приняла решение исключить своего натовского союзника из проекта. Это произошло после того, как Анкара закупила российские С-400, что вызвало критику Вашингтона. Тем не менее, желание Турции сотрудничать с США сложившаяся ситуация, по мнению экспертов, не отбила.
Тезис о неком общем мнении, которое царит в турецкой военной элите по поводу взаимодействия с Соединёнными Штатами, не выглядит убедительным. Необходимо заметить, что армейские круги в Турции не представляют собой монолитной структуры, когда речь заходит о внешней политике. Так, в последнее время, по мнению турецких собеседников NEWS.ru, усилила свои позиции «евразийская» группа офицеров, которая увязывает будущий успех внешнеполитических проектов страны с сотрудничеством между Анкарой и Москвой, а также между Анкарой и Тегераном. Это те представители оборонного ведомства, которые задействованы в разрешении вопросов, связанных со Средиземноморьем, Кипром и Черноморским регионом. Активным сторонником «евразийцев» считается действующий министр национальной обороны республики Хулуси Акар. Ему приписывают большой вклад в «реставрацию» отношений между Москвой и Анкарой после того, как в 2015 году был сбит российский самолёт.
В то же время влияние «евразийских» кругов в Турции нельзя переоценивать. Например, несмотря на попытки турецкого руководства диверсифицировать направления своего военно-технического сотрудничества с другими странами, в ближайшие десять лет очевидно сохранение технической зависимости вооружённых сил государства от США. На это ссылаются в RAND. Такая ситуация ослабляет аргументы группы условных «евразийцев». В
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