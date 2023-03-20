Россиянам нашли новое прямое направление для путешествий Глава Союза турагентств Голов высоко оценил перспективность туризма в Иране для россиян

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Вид на город Йезд, Иран

У Ирана большие перспективы в качестве туристического направления для россиян, заявил глава Союза турагентств Сергей Голов в беседе с «360». По его словам, это связано с удобным расположением страны, ведь из России в нее можно летать напрямую.

Я думаю, что перспективы большие. Иран в основном предлагает отдых в спа-отелях и экскурсии. У страны очень хорошее расположение. Мы можем летать беспрепятственно, — отметил Голов.

При этом директор одного из российских турагентств Ульяна Миклашевская подчеркнула, что массовый туризм в Иран только начался, поэтому направление еще не раскрыто. Чтобы составить конкуренцию Турции, стране придется упорно работать на туристическом рынке в течение пяти — семи лет, уверена она.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян также напомнил о недостатках туризма в Иране. Он уточнил, что в этой стране запрещен алкоголь. Помимо того, на иранских пляжах нельзя раздеваться, а также запрещено совместное нахождение мужчин и женщин. Однако эксперт уверен, что это компенсируется плюсами Ирана, такими как хорошая кухня и обилие исторических достопримечательностей.

Замминистра туризма Ирана Али Асгар Шалбафиян ранее заявил, что власти страны готовы рассмотреть введение безвизового режима для индивидуальных туристов из России. По его словам, за последние восемь месяцев страну посетили 3,6 млн туристов. Он заверил, что в Иране «все очень безопасно» и желающим посетить его «не надо волноваться».