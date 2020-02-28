https://static.news.ru/photo/54b41aaa-5a32-11ea-ae3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Планируемая Турцией широкомасштабная операция в Идлибе может перерасти в войну с Сирией. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, Турция находится на территории Сирии незаконно, поэтому действия её военных и участие в поддержке подразделений террористов она не может назвать дружественными. Он также добавил, что в связи со сложившейся ситуацией Россия будет вести серьёзные консультации на всех уровнях, пишет «Интерфакс».

При этом, в случае начала широкомасштабной турецкой операции, НАТО не будет включаться в возможный конфликт, считает Клинцевич.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин и члены Совбеза России выразили крайнюю обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в сирийском Идлибе.