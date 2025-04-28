В сирийском городе украли останки отца Асада В сирийской Кардахе из захоронения отца Асада вынесли останки

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Памятник экс-президенту Сирии Хафезу Асаду

В сирийском городе Кардаха раскопали захоронение отца экс-президента Сирии Хафеза Асада и украли его останки, сообщил телеканал Syria TV. Активисты считают, что в осквернении могилы виновны вооруженные группировки.

Могила, которая превратилась в черную яму <...>, оказалась пустой <...>. Неизвестные унесли останки из могилы в неизвестном направлении, — говорится в сообщении.

Хафез Асад был президентом Сирии в 1971−2000 годах. Кардаха являлась его родным городом, там в честь него воздвигли мавзолей.

Ранее агентство Reuters сообщило, что перед тем, как покинуть Сирию, бывший президент страны Башар Асад мог отправить в ОАЭ $500 тысяч (41 млн рублей) наличными и ценности на арендованном самолете Embraer Legacy 600. Кроме того, ему, по информации СМИ, удалось вывезти из Арабской Республики важные документы и жесткие диски с конфиденциальной информацией. Отмечается, что на этом же арендованном джете за границу могли отправиться родственники Асада и некоторые его помощники.

В декабре прошлого года антиправительственные силы стремительно захватили Дамаск, что привело к оставлению Асадом поста президента. Утром 8 декабря он вылетел из сирийской столицы. Вечером стало известно, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где получил убежище по гуманитарным соображениям.