Жители деревни аль-Кузлия в сирийской провинции Хасеке не пропустили американскую военную колонну.
Об этом сообщает радиостанция Sham FM. По её данным, колонна состояла из семи бронемашин.
Жители деревни аль-Кузлия к западу от города Телль-Тамр в провинции Хасеке не дали колонне американских оккупантов, — говорится в сообщении.
Местные жители закидали военный транспорт камнями, тем самым вынудив американских военнослужащих отступить,
Ранее NEWS.ru писал о том, что сирийская армия отражает атаки террористов на трассе М5 Дамаск — Алеппо в провинции Идлиб.
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