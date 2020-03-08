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Сирийские военные обнаружили химические вещества в городе Серакиб, свидетельствующие о подготовке террористами провокации. В одном из жилых домов был найден баллон с жидкостью и элементы средств химической защиты.

В ходе более тщательного досмотра было обнаружено взрывное устройство с подведёнными проводами, наше оборудование зафиксировало, что жёлтое вещество в ёмкости является химическим отравляющим веществом, — сообщает РИА Новости. Сапёры оперативно...