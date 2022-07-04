В Сирии заинтересовались «Миром» Посол Сирии в России считает важным подключение страны к системе «Мир»

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Российская национальная платёжная система «Мир»

Сирия заинтересована в российской платежной системе «Мир», поскольку она является альтернативой западным, сказал в интервью ТАСС посол Сирии в РФ Риад Хаддад. По его мнению, в условиях проводимой санкционной политики крайне важен переход на систему, не зависящую от европейских.

Безусловно, Сирия проявляет интерес к любым системам, являющимся альтернативой западным системам, учитывая, что она в свою очередь ранее подвергалась аналогичным санкциям Запада, — сказал Хаддад.

Дипломат отметил, что российская и мировая экономики «претерпевают множество изменений» после начала спецоперации России на Украине. Он указал на рост потребности в альтернативных платежных системах среди многих стран, которые подвергаются давлению и рестрикциям.

В настоящее время карты «Мир» принимают в 10 странах: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. В этих странах владельцы таких карт могут не только расплачиваться, но и снимать наличные.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала число стран, присоединившихся к российскому аналогу SWIFT. По ее словам, партнерами ЦБ стали 70 банков из 12 государств.