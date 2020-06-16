В Сирии во время патрулирования подорвался российский БТР

https://static.news.ru/photo/9ee29574-afc4-11ea-b823-fa163e074e61_660.jpg Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

В Сирии боевики подорвали взрывное устройство во время следования российской колонны. Один из бронетранспортёров получил незначительные повреждения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Инцидент произошёл между населёнными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза в ходе совместного патрулирования в Идлибской зоне деэскалации. Личный состав патруля не пострадал. В настоящее время вся техника и российские военнослужащие уже вернулись в пункт дислокации.

Как отметил Конашенков, целью боевиков была попытка сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М-4.

Договорённость о совместном российско-турецком патрулировании участка трассы М-4 была достигнута президентами России и Турции 5 марта 2020 года.

Боевики террористических группировок не оставляют попыток сорвать данные договорённости, — цитирует слова представителя Минобороны «Интерфакс».

Накануне взрыв прогремел недалеко от сирийского города Рас-эль-Айн, который расположен на границе с Турцией и контролируется турецкой армией. ЧП произошло на месте скопления военных. Взрывное устройство было заложено в автомобиль. В результате три человека погибли, ещё несколько получили ранения.

NEWS.ru сообщал ранее, что для организации патрулирования создан единый российско-турецкий координационный центр. Совместные операции проводятся согласно договорённостям.