В Сирии турецкая армия обстреливает пограничные селения

https://static.news.ru/photo/ad960bc4-2831-11eb-a27f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкая армия обстреливает пограничные селения на севере Сирии. Под обстрел попали посёлки к западу от пограничного города Телль-Абъяд в провинции Ракка.

Под сильный обстрел попали посёлки Козейли и Хирбет-Бакр, там есть разрушения и пострадавшие, сообщает агентство Firat.

Ранее турецкие военные обстреляли населённые пункты Хушан, Эль-Халидия и Кур-эль-Хасан в окрестностях города Айн-Исса, который расположен на стратегическом шоссе Алеппо — Хасеке. Оттуда сведений о пострадавших мирных жителях не поступало.

Известно, что на севере Сирии находятся базы курдских боевиков, которые входят в «Силы народной самообороны» (СНС). Они ведут бои против турецкой армии и её сирийских сателлитов.

Ранее сообщалось, что источники арабских СМИ обратили внимание на то, что леворадикальная Рабочая партия Курдистана (РПК) пытается уговорить другие курдские фракции, которые входят в действовавшую долгое время под эгидой США коалицию «Демократические силы Сирии» (ДСС), покончить с российским присутствием в ряде точек на северо-востоке Сирии.

Как писал NEWS.ru, турецкие власти рассчитывают, что новая администрация США «прекратит поддержку террористических организаций», заявил вице-президент страны Фуат Октай.