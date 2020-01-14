https://static.news.ru/photo/55851e7c-36fe-11ea-b69c-fa163e074e61_660.jpg Ми-35М Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Сирии вертолёт Ми-35М Воздушно-космических сил РФ отогнал от российско-турецкого патруля сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК).

Инцидент произошёл возле города Кобани. Курды пытались забросать патруль камнями, передаёт Lenta.ru .

Вертолёт кружил над дорогой, по которой ехал патруль, и отстреливал тепловые ловушки. Курды в это время кидают камни в проезжающую российскую бронетехнику.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские военные останутся в Сирии, пока местные силы безопасности и полиция не смогут держать ячейки террористов под контролем. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.