В Сирии произошла попытка подрыва российской колонны

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В Сирии в понедельник, 25 октября, была предпринята попытка подрыва колонны российской военной полиции. Жертв среди военнослужащих ВС РФ нет. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

По словам контр-адмирала, инцидент произошёл в ходе патрулирования трассы М5 в провинции Дераа в районе населённого пункта Умм-эль-Маатен.

Перед головным автомобилем колонны произошёл подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства, — сообщил военный.

При этом, по данным Минобороны РФ, никто из российских военнослужащих не пострадал.

Ранее стало известно, что американская военная база Эт-Танф на юге Сирии подверглась ракетному обстрелу и ударам пяти беспилотников.