В Сирии отказались возоновлять контакты с Турцией до деоккупации Глава МИД Сирии Мекдад: для нормализации отношений Турции придется «снять оккупацию»

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Турция обязана вывести свои войска из Сирии для нормализации отношений двух стран. Без этого никакое дипломатическое сближение невозможно. Такое условие выдвинул глава сирийского МИД Фейсал Мекдад после встречи с иранским коллегой Амиром Абдоллахианом. Слова дипломата приводит агентство Reuters.

Мы не можем говорить о возобновлении нормальных отношений с Турцией без снятия оккупации, — сказал министр.

Он также указал, что встреча между президентом Сирии Башаром Асадом и руководством Турции зависит «от устранения причин спора».

В свою очередь глава иранского МИД заявил о том, что Тегеран доволен ходом переговоров Дамаска и Анкары. В требования Сирии включены вывод с севера страны войск Турции и прекращение поддержки группировок оппозиции. Власти республики согласятся на встречу глав МИД только после того, как увидят прогресс по данному вопросу.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. Вооруженные силы Турции за день поразили 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о невыполнении Соединенными Штатами Америки и Россией обязательств по выводу курдских сил из нескольких районов Сирии. Он также отметил, что Вашингтон не выполнил условия 90-дневного плана по Манбиджу, что будет обсуждаться в ходе запланированного на 17 января визита Чавушоглу в США.