В Сирии истребители F-35 коалиции опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС РФ

Фото: Darin Russell/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-35C

16 августа два истребителя F-35, принадлежащие коалиции под руководством США, опасно приблизились к двум российским Су-35, выполнявшим плановый полет вдоль южной границы Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на контр-адмирала и замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Вадима Кулитя. Он отметил, что в течение суток коалиция нарушила протокол деконфликтации 13 раз. Все они связаны с несогласованными с российской стороной полетами дронов.

Шестнадцатого августа, с 11:10 до 11:37, в районе Эт-Танф на высоте около 7000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 «коалиции» с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями «коалиции», — заявил Кулить.

Кроме того, в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные коридоры, за сутки зафиксировано 19 нарушений: двумя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей «Тайфун», парой истребителей «Рафаль», одним разведывательным самолетом MC-12W и двумя многоцелевыми беспилотниками MQ-1C коалиции, уточнил Кулить.

Ранее контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что авиация международной коалиции во главе с США с начала 2023 года допустила более 20 опасных сближений с самолетами ВКС России в небе над Сирией. Гуринов уточнил, что два подобных случая произошли в апреле, один в мае, четыре в июне и пять в июле.