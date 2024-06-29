В Сирии дрон «коалиции» чуть не столкнулся с российским Су-35 ЦПВС: дрон MQ-9 Reaper «коалиции» сблизился с Су-35 над Сирией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотник MQ-9 Reaper «коалиции» над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. По его словам, летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, избежал столкновения.

29 июня с 11:00 до 11:05 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7500 до 8500 метров в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения, — сказал он.

Ранее самолеты ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по военным позициям около сирийского города Алеппо. Средства противовоздушной обороны Сирии открыли заградительный огонь. Атака была совершена 3 июня, в 00:20 по местному времени. Система ПВО сумела поразить несколько ракет противника. В результате инцидента погибли люди, зафиксирован материальный урон, добавили журналисты.

Три модульных разведывательно-ударных беспилотника MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с Су-35 ВКС России над сирийской провинцией Хомс. Избежать инцидента удалось благодаря профессионализму российского летчика.