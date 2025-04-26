Число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана достигло 516 человек, передает Tasnim News Agency со ссылкой на представителя службы скорой помощи Бабока Йектапараста. Ранее сообщалось о 80 раненых.
Общее число пострадавших достигло 516, — отметил Йектапараст.
В таможенном управлении Бендер-Аббаса, где находится порт, тем временем сообщили, что, предварительно, взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов. ЧП случилось в контейнерном терминале.
Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта. Бригады скорой помощи вывозили пострадавших с места ЧП. Официальной информации о возможных жертвах пока не поступало.
Как рассказал замглавы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаил Маккизаде, взрыв произошел в районе причала. В качестве одной из причин также рассматривается возгорание резервуара с топливом.
Ранее мощный пожар произошел в районе жилого массива Осокорки в Киеве. Там расположен военный завод «Буревестник», который является одним из предприятий военно-промышленного комплекса Украины. По словам местных жителей, в районе предприятия они слышали звук взрыва.