Число пострадавших при взрыве в порту Ирана выросло в шесть раз Число пострадавших при взрыве в порту Ирана увеличилось до 516

Фото: EPA/ТАСС

Взрыв в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана

Число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана достигло 516 человек, передает Tasnim News Agency со ссылкой на представителя службы скорой помощи Бабока Йектапараста. Ранее сообщалось о 80 раненых.

Общее число пострадавших достигло 516, — отметил Йектапараст.

В таможенном управлении Бендер-Аббаса, где находится порт, тем временем сообщили, что, предварительно, взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов. ЧП случилось в контейнерном терминале.

Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта. Бригады скорой помощи вывозили пострадавших с места ЧП. Официальной информации о возможных жертвах пока не поступало.

Как рассказал замглавы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаил Маккизаде, взрыв произошел в районе причала. В качестве одной из причин также рассматривается возгорание резервуара с топливом.

Ранее мощный пожар произошел в районе жилого массива Осокорки в Киеве. Там расположен военный завод «Буревестник», который является одним из предприятий военно-промышленного комплекса Украины. По словам местных жителей, в районе предприятия они слышали звук взрыва.