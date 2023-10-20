В Сети появилось видео разрушенной церкви в Газе

Фото: IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

В Сети появился видеоролик, демонстрирующий разрушенную греческую церковь в Газе, где под завалами могут находиться люди. На кадрах показаны руины разрушенного здания. На их фоне люди в гражданской одежде занимаются разбором завалов.

Видео снято в темное время суток. Чтобы сумерки не мешали работе, на месте происшествия установлены прожекторы.

Ранее греческий телеканал ERT сообщил о разрушении церкви Святого Порфирия в Газе в результате удара со стороны Израиля. По его данным, в храме было около 50 человек. По информации МИД Палестины, два человека погибли, несколько десятков пострадали. Епископ Иерусалимской православной церкви, архиепископ Тивериадский Алексий также сообщил о погибших в результате удара по церкви. По его словам, на территории монастыря проживали более 400 человек. Точной цифры жертв священник не назвал.

Иерусалимская православная церковь выступила с осуждением удара. В своем заявлении патриархия назвала атаку «военным преступлением» и возложила ответственность за произошедшее на Израиль. При этом в церкви подчеркнули, что не оставят «свой гуманитарный долг, укорененный в христианских ценностях».