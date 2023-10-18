В Сети появилось видео последствий удара по больнице в секторе Газа

Фото: Mohammad Abu Elsebah/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля опубликовала в своем Telegram-канале видео территории баптистской больницы «Аль-Ахли» в центральном районе сектора Газа до удара и после. В ЦАХАЛ утверждают, что на кадрах нет воронок от авиационных бомб, которые обычно применяются израильской армией. По версии Минобороны Израиля, удар был нанесен ракетой «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России).

Больница «Аль-Ахли» попала под обстрел накануне вечером. Жертвами удара, согласно последним сведениям, стали не менее 800 человек. По данным Министерства здравоохранения палестинского анклава, все они были гражданскими лицами, большинство погибших — женщины и дети.

Пока ни одна из сторон конфликта не взяла на себя ответственность за случившееся, обвиняя друг друга. В ЦАХАЛ завили, что к трагедии привел неудачный запуск ракеты с палестинской стороны и виновно в этом движение «Исламский джихад». Позднее в пресс-службе организации заявили, что «Исламский джихад» непричастен к обстрелу больницы, а Тель-Авив пытается снять с себя вину за содеянное.