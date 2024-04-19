В Сети появились кадры ракетной атаки Израиля над Ираном

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Очевидцы опубликовали кадры отражения ракетной атаки Израиля над городом Исфахан. Уточняется, что как минимум восемь рейсов, находящихся в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса на фоне сообщений о возможном ударе, сообщает CNN.

Ранее взрывы прозвучали в районе города Исфахан, система ПВО сработала в провинции, где находится база ВВС страны. Грохот был слышен неподалеку от аэропорта. Официальных комментариев по ситуации не поступало, сведений о разрушениях или пострадавших нет.

Почти одновременно с этим израильские военные нанесли ракетный удар по объекту в Иране. Атака, как сказано, была совершена в ответ на удар Ирана по Израилю 13 апреля. При этом неизвестно, были ли у Израиля цели на территориях Сирии и Ирака.

До этого командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Ахмад Хакталаб информировал, что Ирану удалось определить местоположение ядерных центров Израиля. По его словам, вооруженные силы страны готовы нанести удары по ним в любое время. Хакталаб добавил, что Израиль в течение многих лет вел «подрывную и террористическую деятельность» в отношении Ирана. Теперь страна считает себя вправе ответить на любую агрессию Тель-Авива, заключил он.